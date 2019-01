Un video di Sword Art Online: Alicization annuncia la conclusione del primo arco narrativo

Nelle ultime ore è stato pubblicato via Twitter un video promozionale che anticipa l’imminente finale del primo arco narrativo di Sword Art Online: Alicization, che appunto andrà in onda sul circuito televisivo nipponico il prossimo 5 gennaio.

Visionabile in calce all’articolo, il filmato pone Asuna nei panni di presentatrice, affidandole il compito di ricordare ai fan le date in cui verranno trasmessi i prossimi episodi di Sword Art Online: Alicization. Intitolata “L'amministratrice e il mediatore”, la tredicesima e ultima puntata del primo arco narrativo verrà infatti trasmessa questo sabato, e per l’occasione sarà preceduta da uno speciale show cui parteciperanno anche i doppiatori della serie.



Stando a quanto riferito da Asuna, lo speciale vedrà infatti la partecipazione straordinaria di Yoshitsugu Matsuoka (Kirito), Nobunaga Shimazaki (Eugeo), Ai Kayano (Alice Synthesis Thirty) e Kaori Ishihara (Tiese), i quali offriranno agli spettatori una visione retrospettiva completa sui primi dodici episodi della serie.

Vi ricordiamo infine che il secondo arco narrativo di Sword Art Online: Alicization esordirà il prossimo 12 gennaio 2019 su AbemaTV e sulla piattaforma di streaming VVVVID, che ogni sabato ci propone una nuova puntata dell’anime col doppiaggio originale e sottotitoli nell'italico idioma.

Riuscirano Kirito e l'amico Eugeo a scoprire cosa sia accaduto alla splendida Alice dopo il suo rapimento ad opera della Chiesa Assiomatica?