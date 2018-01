Una carta di Super Dragon Ball Heroes ha donato un nuovo look a Goku Ultra Istinto!

Introdotto ufficialmente nell’universo di Dragon Ball Super durante il primo scontro fra, l’è oggi uno degli argomenti più discussi tra i fan dell’opera magna del sensei. Ma come apparirà Goku nella sua forma finale?

In attesa di conoscere finalmente la risposta a questo famigerato quesito, l’ultimo numero del magazine nipponico V-Jump ha pubblicato una singolare card che presto sarà inclusa nel videogioco Super Dragon Ball Heroes. Visionabile in calce all’articolo, questa carta ci mostra un Goku in modalità Ultra Istinto, ma l’aura del Saiyan appare molto diversa da quella esibita durante gli scontri con Jiren e Kefla...



Anziché presentare l’ardente aura azzurrina mostrata nel corso di Dragon Ball Super, il combattente è qui immortalato con un’energia che si avvicina parzialmente al colore dell’argento, che peraltro caratterizza già i suoi occhi. Con la sua uniforme a brandelli e completamente a torso nudo, Goku potrà anche sembrare un po’ malconcio, ma il suo sguardo racconta tutta un’altra storia, non trovate?



Dal momento che i giochi della serie Dragon Ball Heroes non sono canonici, quest’inedita aura del Saiyan potrebbe non significare nulla, ma va comunque ricordato che -già in passato- le carte del gioco ed i suoi trailer ci hanno più volte svelato con largo anticipo alcuni degli eventi che poi accaduti in Dragon Ball Super.



Secondo voi la forma raffigurata sulla carta comparirà anche nel più recente anime del franchise?