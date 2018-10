Una delle protagoniste di SSSS.Gridman ha ottenuto la piena attenzione di fan della serie

Per chi non conoscesse la serie, qui di seguito potete leggere la sinossi ufficiale:

Come accennato prima, SSSS.Gridman è un adattamento televisivo animato giapponese. La produzione nasce dalla collaborazione congiunta tra Tsuburaya Productions , società di produzione che ha lavorato per Gridman e Ultraman, e Studio Trigger . Le due case di produzione hanno collaborato già in precedenza. La serie ha debuttato per la prima volta il 7 ottobre 2018.

L’amore verso Rikka, se così vogliamo definirlo, che i fan hanno mostrato è palpabile non solo attraverso i Tweets, ma anche diverse fan art che hanno contribuito a mettere in risalto le caratteristiche del personaggio

Tuttavia, il carattere di Rikka non è certo l’unico aspetto ad attirare l’attenzione dei fan. Il character design dell’artista Masaru Sakamoto ( Kill la Kill , Panty & Stocking, Medaka Box) ha enfatizzato alcuni elementi del disegno della giovane facendola risaltare tra le varie eroine dei diversi anime usciti in quest’ultimo periodo.

Rikka è stata introdotta per la prima volta nel primo episodio della serie e secondo molti fan, è stata considerata sin da subito uno dei membri principali e importanti della Gridman Alliance , un gruppo di giovani il cui compito è aiutare e collaborare per la salvezza della città dagli attacchi dei kaiju. Probabilmente è il rapporto con il protagonista Yuki Hibiki ad averla resa così popolare.

Tuttavia la persona che sembra riscuotere successo e attirare l’attenzione dei fan non il protagonista principale, bensì la giovane Rikka Takarada . Molti utenti Twitter si sono sbizzarriti postando sulle loro pagine diverse immagini del personaggio in diverse pose.

Il 2018 è stato un anno d’oro per molte serie animate e questo autunno si sta rivelando davvero interessante e ricco di anteprime e ritorno di anime di alta qualità. Uno dei grandi titoli è certamente quello di SSSS.Gridman , nuovo adattamento anime della serie Tokusatsu Gridman the Hyper Agent del 1993-1994.

Scopri le ultime novità di Cartoni e Anime disponibili in BluRay e DVD in offerta su Amazon.it .

I swear, Rikka is made out of F-A-B-U-L-O-U-S. #SSSS_GRIDMAN pic.twitter.com/sG1oOmPBiP — Master ZhangP (@DarthEditor) 13 ottobre 2018