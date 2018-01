Una fan art di Dragon Ball ci mostra Karoly, la fusione non-canonica tra Goku e Broly!

Nonostante Goku non siano mai andati d’accordo, quella diè una delle fusioni non-canoniche più popolari tra i fan di. Comparso anche nel recente Dragon Ball Fusions per Nintendo 3DS, il personaggio torna a mostrarsi con una fan art piuttosto convincente...

Visionabile in calce all’articolo, l’illustrazione digitale realizzata dall’artista ruga-rell ci mostra un guerriero a torso nudo (come Broly) e caratterizzato da una capigliatura davvero singolare: mentre i ciuffi frontali hanno la tipica colorazione verde del Leggendario Super Saiyan, il resto del “carciofo” è praticamente identico, per forma e colore, ai capelli del nostro Goku Super Saiyan di primo livello.



Per quel che concerne invece l’abbigliamento, il guerriero sfoggia gli stessi pantaloni di Broly ed un drappo che presenta tuttavia i colori della tuta da combattimento di Goku. Mentre i caratteristici bracciali dorati hanno lasciato il posto a dei semplici polsini azzurri, gli stivali del guerriero sono infine un’interessante combinazione fra quelli portati solitamente da Goku e Broly.

Come i possessori di Dragon Ball Fusions già sapranno, il guerriero raffigurato nell’immagine di seguito è il frutto della cosiddetta “EX-Fusion”, una tecnica introdotta per l’appunto nel videogioco stesso. Durante un certo evento secondario, Goku si è lasciato controllare dai demoniaci poteri di Towa affinché questa potesse fonderlo con Broly, dando vita a Karoly. Ma per quale motivo Goku ha permesso una cosa del genere? Semplice: era curioso di scoprire cosa sarebbe successo se si fosse unite a Broly, e infatti Karoly di è dimostrato un combattente a dir poco terrificante.

Cosa ne pensate dell'illustrazione e, in generale, del guerriero Saiyan?