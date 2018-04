Una fan art di Dragon Ball Super illustra splendidamente Caulifla, Kale e Kefla

Nonostante l'anime sia ormai concluso da diverse settimane, gli omaggi dei fan verso Dragon Ball Super - e soprattutto nei confronti dei personaggi più amati - non hanno mai fine. Dal web è emersa, negli ultimi giorni, una bellissima illustrazione fan made che ritrae Caulifla, Kale e Kefla.

La fan art raffigura le due Saiyan del Sesto Universo, e il risultato della loro Fusione effettuata con gli orecchini Potara, con delle fattezze decisamente più realistiche, un tratto quasi da comcis occidentale che tuttavia non tradisce il charactes design originale. Anche le loro forme e curve sono più accentuate rispetto alla versione creata da Akira Toriyama e soci.

Chi ha seguito l'anime di Dragon Ball Super sarà che Caulifla e Kale prendono parte al Torneo del Potere tra i guerrieri rappresentanti dell'Universo 6. Caulifla è una guerriera esuberante, che nel corso della competizione riesce facilmente a trasformarsi sia in Super Saiyan che in Super Saiyan 2; Kale, invece, è una Saiyan timida e mansueta, che quando si trasforma assume le fattezze e la potenza di un SSJ Berserker, la stessa evoluzione che sfoggiò Broly negli OVA a lui dedicati.

Le due troveranno la sconfitta contro Goku: dopo aver fatto fronte comune contro il protagonista, Kale e Cauflifla utilizzano i Potara donatigli da lord Champa e si uniscono per formare Kefla, una guerriera tanto potente quanto spaccona che metterà in difficoltà persino Goku in versione Super Saiyan God. Le due saranno eliminate da Goku in modalità Ultra Istinto, che le spingerà fuori dal ring.

Vi piace questa versione delle tre Saiyan?