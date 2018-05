Una fan art di Dragon Ball Super immagina la Fusione tra Broly e Jiren

Personaggi come Broly e Jiren di Dragon Ball Super sembrano non avere nulla a che fare tra loro, eppure qualche fan ha immaginato come potrebbe mai essere una fusione tra i due guerrieri, rispettivamente, degli OVA del franchise e della nuova serie animata.

Una fan art pubblicata in Rete, infatti, ci mostra come sarebbe il guerriero che potrebbe nascere dalla Fusione con i Potara tra Broly, il Super Saiyan della Leggenda, e Jiren il Grigio dell'Universo 11, il Pride Trooper che Goku, Freezer e C17 affrontano nei minuti conclusivi del Torneo del Potere.

Il guerriero presenta, in sostanza, la struttura fisica e gli abiti di Jiren il Grigio, mentre i lineamenti del volto, i capelli e il mantello che gli avvolge i fianchi appertengono a Broly. La Fusione non è esteticamente così improbabile, giacché immaginiamo che risulterebbe piuttosto simile a una eventuale unione tra il Pride Trooper e Kale, la Saiyan dell'Universo 6 il cui design è stato ispirato chiaramente da quello dell'antagonista de Il Super Saiyan della Leggenda, Sfida alla Leggenda e L'irriducibile Bio-Combattente - OVA inclusi nell'imminente Dragon Ball Film Collection.

A questo punto c'è da pensare come potrebbe mai chiamarsi una fusione simile, probabilmente effettuando un mash-up tra i rispettivi nomi: Joly? Briren? A voi la parola!