Una fan art di Dragon Ball Super immagina Kale in versione Super Saiyan standard

Kale è l'unica guerriera inclusa nella continuity d Dragon Ball a poter diventare Super Saiyan Berserker (o Super Saiyan Leggendario): la sua trasformazione le conferisce capelli e aura verdi, ma come sarebbe la guerriera del Sesto Universo di Dragon Ball Super se fosse una SSJ standard con una capigliatura dorata?

Ci pensa una fan art a mostrarci come sarebbe Kale se si potesse trasformare nello stadio più "normale" del Super Saiyan: l'illustrazione che vi riportiamo in calce all'articolo mostra, infatti, la timida Saiyan dell'universo 6 sia in versione Super Saiyan che in versione di Super Saiyan 2.

Nel primo stadio, Kale conserva il suo taglio di capelli classico, raccolto in una coda e con il ciuffo a dividerle il volto: quando diventa Super Saiyan 2, però, l'esplosione elettrizzante che "appuntisce" i capelli e ne aumenta il volume, le conferisce una chioma piuttosto folta, molto simile al SSJ2 di Caulifla o anche di Gohan ragazzo.

Si tratta ovviamente di disegni fan made e non di versioni ufficiali, appartenenti a un progetto chiamato Dragon Ball Redux: in sostanza, si tratta di fan particolarmente appassionati che hanno rielaborato ogni elemento narrativo e stilistico di Dragon Ball - compresi elementi non canonici o appartenenti al multiverso - inserendoli in un'ipotetica e unica continuity.

Vi piacerebbe vedere Kale di Dragon Ball Super in questa forma o preferite il suo Super Saiyan Berserker?