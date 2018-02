Una fan art immagina l'Ultra Istinto perfetto di Dragon Ball Super con lo stile di DBZ

Nel prossimo episodio di, il 129 per la precisione, vedremo il nostro Goku padroneggiare completamente la forma dell'Ultra Istinto. In Rete girano già le prime immagini del power up definitivo, ma intanto qualcuno si è divertito (ovviamente) a immaginare questa trasformazione con lo stile di disegno di Dragon Ball Z.

Alcuni fan, soprattutto quelli più affezionati alle vecchie trasformazioni e che non riescono a mandare giù quella che Vegeta chiamerebbe una vera e propria "svendita" di power up e colori diversi, hanno storto un po' il naso di fronte alla forma completa dell'Ultra Istinto di Goku, che gli conferisce un aspetto caratterizzato da occhi e capelli argentati.

Forse quei detrattori potrebbero ricredersi con quella splendida fan art, realizzata da un utente che l'ha postata poi su Twitter, poiché la forma padroneggiata dell'Ultra Istinto di Goku viene rappresentata con un design che sembra molto vicino al miglior stile di disegno di Dragon Ball Z.

Potremmo dire che risulti anche migliore del design di Akira Toriyama, che aveva rilasciato sulle pagine di Weekly Shonen Jump lasciando interdetto qualche appassionato: il disegno, infatti, semplicemente "riciclava" una vecchia illustrazione del Super Saiyan God con i capelli rossi.

Voi che ne dite? Questa versione, disegnata divinamente, di Goku Ultra Istinto, vi aggrada?