Una fan art ci mostra come apparirebbero in altri manga i personaggi di Dragon Ball Super!

Un utenteha provato a immaginare come apparirebbero alcuni personaggi di Dragon Ball Super se questi venissero immortalati coi caratteristici stili di disegno degli autori di. Il risultato è stupefacente!

Visionabile in calce all’articolo, il singolare disegno dell’utente /leodsmack ha infatti re-immaginato Zamasu (normale), Goku e Vegeta come se fossero personaggi di altri manga. Disegnato con uno stile molto simile a quello di Masashi Kishimoto (autore di Naruto), i capelli a punta di Goku, da sempre nemici giurati della gravità, sono stati sostituiti da una capigliatura molto più semplice, ed il suo volto appare assai più stretto, nonostante presenti ora degli occhi arrotondati.



La seconda fan-art, visionabile nel lato destro dell’immagine, re-immagina Vegeta Super Saiyan come se fosse un personaggio di Eiichiro Oda, creatore di ONE PIECE. Non solo i capelli del guerriero sono stati sfumati, ma il suo volto minaccioso è molto simile a quello dello spadaccino Roronoa Zoro!



La terza ed ultima fan-art immortala infine Zamasu, uno degli antagonisti per eccellenza di Dragon Ball Super, con lo stile di disegno che caratterizza Bleach e le opere del sensei Tite Kubo. Comparso nell’arco narrativo di Future Trunks, il volto dell’aspirante Kaioshin appare quasi appuntito, e in questa illustrazione è innegabile una certa somiglianza col personaggio di Aizen - soprattutto per quanto concerne naso e occhi, non trovate?



Quale delle tre fan-art è, secondo voi, la più interessante? E soprattutto, vi piacerebbe assistere a dei crossover fra Dragon Ball Super e le tre suddette opere?