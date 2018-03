Una fan art ci mostra le "nuove leve" di Dragon Ball Z, tra Ub e Pan!

L'utente Twitter KEN ha postato sul proprio account un'illustrazione che ritrae Goku e Ub in un'ipotetica scena successiva al finale di Dragon Ball Z , con la giovane reincarnazione di Majin Bu cresciuta rispetto al bambino che vediamo nell'ultimo Torneo Tenkaichi dell'opera di Toriyama - e, in effetti, più vicina alle sue fattezze in Dragon Ball GT .

Sappiamo tutti come finisce: dieci anni dopo la sconfitta di Majin Bu, Goku incontra la reincarnazione del demone rosa, Ub, e decide di partire con lui per terre lontane in modo da allenare il giovane e renderlo un guerriero potentissimo. Una recente fan art ci mostra un particolare momento tra maestro e allievo.

Goku: "And then he looks at me and says... 'BE GONE'... like this!" pic.twitter.com/JU1tDNXkMJ — KEN (@DetectiveX) 3 marzo 2018

Goku: "And then, my best friend in the WHOLE WORLD exploded to smithereens in the sky!!" pic.twitter.com/cRWWOHdmfG — KEN (@DetectiveX) 3 marzo 2018

"Grandpa! I've come to train with you and Cousin Oob!" pic.twitter.com/qzaqTVatEf — KEN (@DetectiveX) 3 marzo 2018