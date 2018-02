Una fan art su ONE PIECE immagina come potrebbe essere il prossimo power-up di Luffy

Se nelle ultime settimane si è tanto parlato die dell’accesso scontro in cui ha iniziato ad affinare la propria Ambizione della Percezione, suggerendo l’arrivo di un nuovo power-up, il prossimo capitolo dipotrebbe invero introdurre una nuova tecnica inedita.

Il capitolo 894, invero, si è chiuso con la sequenza di rito che il ragazzo di gomma utilizza prima di ricorrere al Geath Fourth; stavolta, però, Cappello di Paglia non sembra intenzionato a assumere le sembianze del Boundman usato contro Doflamingo, né quelle del Tankman con cui ha sconfitto Charlotte Cracker, uno dei tre Generali dei Dolci dei Pirati di Big Mom. La forma che potremo ammirare il prossimo venerdì è invece chiamata “Snakeman”.



Poiché il capitolo si è chiuso proprio con l’attivazione dello Snakeman, senza però mostrare l’aspetto assunto dal ragazzo, i fan di tutto il globo hanno suggerito una serie di ipotesi anche fantasiose, come ad esempio quella che vi abbiamo riportato nell’articolo precedente.

Un fan in particolare, nelle ultime 24 ore, ha pubblicato una fan art che spiega perfettamente la sua personale interpretazione dello Snakeman. Riportata in calce all’articolo, l’illustrazione vede Luffy arrotolare il proprio corpo (in Gear Fourth), anziché gonfiarsi come al solito, e allungarsi come una molla al momento opportuno. Dotato di una velocità invidiabile, il ragazzo riesce di conseguenza a vanificare persino la straordinaria Ambizione della Percezione del potente Charlotte Katakuri e ad assestargli un poderoso pugno in pieno volto.



Al momento non sappiamo quale aspetto avrà davvero lo Snakeman di Luffy, ma è probabile che la nuova “trasformazione” gli conferisca quantomeno delle abilità non troppo dissimili da quelle immaginate dall'utente Archist2357. In attesa di vedere in azione l’ultima ingegnosa trovata di Cappello di Paglia (e dello stesso Eiichiro Oda), fateci conoscere -attraverso i commenti- le vostre teorie sulle capacità e sull’aspetto dello Snakeman!