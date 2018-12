Una fan crea uno splendido albero di Natale a tema My Hero Academia

Per festeggiare il periodo natalizio, un'appassionata ha addobbato il suo albero di Natale con una serie di meravigliosi oggetti fatti a mano, che raffigurano i protagonisti della sua serie preferita, My Hero Academia.

La passione non si discute, e raramente conosce confini, quando è sincera. Sicuramente lo è quella della fan CourtNyan, che tramite il suo profilo Twitter ci mostra il suo stupefacente albero di Natale, interamente decorato con degli addobbi a tema My Hero Academia. Del resto, nessuno ha detto che non si possa mescolare le festività con le proprie serie preferite, soprattutto quando il risultato è questo.

Come potete vedere voi stessi dal post che vedete riportato in calce alla notizia, l'appassionata ha pubblicato un video in cui passa in rassegna tutti gli oggetti posti sull'albero, che ci informa aver costruito completamente da sola, a mano, con il solo aiuto del suo fidanzato, un altro grande estimatore dell'opera in questione.

Sulle tradizionali palle decorative ci sono le immagini dei protagonisti più amati del manga di Kohei Horikoshi, da Deku (il protagonista) a Katsuki Bakugo e Ochaco Uraraka, insieme a tutti gli altri studenti della scuola per aspiranti eroi. Sulla cima però, svettano il sorriso smagliante e i muscoli dell'eroe numero uno, All Might, che, considerato il biondo dei suoi capelli e il carisma che incarna, non poteva che essere il candidato migliore per figurare sulla stella tradizionalmente posta al culmine dell'albero.

Che ne pensate? Vi piace come questa fan ha deciso di omaggiare My Hero Academia e i suoi personaggi per Natale? Voi onorerete in qualche modo le serie che più amate nelle decorazioni natalizie? Fatecelo sapere nei commenti!