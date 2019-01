Una fanart di My Hero Academia ci mostra come potrebbe essere un personaggio da adulto

Quando un franchise acquista molto seguito, sono in tanti a immaginare come potrebbero diventare i personaggi dopo un timeskip, in una versione che potrebbe essere difficile da vedere nella storia originale. Quest'oggi un disegnatore si è dedicato a Eijiro Kirishima, in arte Red Riot, uno degli eroi di My Hero Academia.

Rodrigo Sanni, già famoso per altre illustrazioni a tema, ha deciso di immaginare come sarebbe Eijiro Kirishima durante l'ultimo anno di liceo e ormai adulto in My Hero Academia. Il costume rimane praticamente identico ad eccezione dell'assenza delle spalline che, in questo caso, potrebbe anche aver perso a causa di uno scontro, mentre una delle variazioni principali è data dai capelli, raccolti in una coda che richiama ad una teoria dei fan sul futuro del personaggio. Naturalmente c'è stata anche una crescita sul fronte fisico, con un corpo più muscoloso e potente ma un braccio rotto a causa della lotta.

Eijiro Kirishima sarà un personaggio fondamentale della prossima stagione di My Hero Academia, la quarta, in quanto farà parte di una task force durante la sua prima esperienza da hero con licenza provvisoria. Il personaggio sta acquistando sempre più spessore man mano che la storia va avanti, per la gioia dei fan, che ha spesso votato il futuro Red Riot nella top 10 dei personaggi più apprezzati.