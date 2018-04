Una fantastica fan art di ONE PIECE fonde insieme Jinbe e Totoro dello Studio Ghibli.

I fan hanno davvero amato quanta attenzione abbia ricevuto Jinbe da quando è tornato nelle pagine di ONE PIECE durante l'arco narrativo di Whole Cake Island. Jinbe è un personaggio che incredibilmente si adatta a ogni sorta di situazione e stile, ed è per questo che la fusione tra l'uomo pesce e Totoro funziona così bene.

L'artista Henrie Zamora ha condiviso un disegno, che potete trovare in calce alla notizia, in cui Jinbe e il peloso simbolo dello Studio Ghibli, Totoro, formano una perfetta fusione. L'artista è stato ispirato dal fatto che i due personaggi condividono più o meno la stessa corporatura, e sentenziare che i due non siano poi così simili risulterà davvero arduo dopo che avrete visto il disegno che li fonde insieme, fidatevi.

Jinbe risulta perfetto con le orecchie e i caratteristici occhi a palla della creatura di Hayao Miyazaki. Zamora ha condiviso un sacco di fantastici e straordinari fan art di ONE PIECE in passato, ma ora è il momento di Jinbe per risplendere. La conclusione dell'ultimo arco narrativo ha visto l'ex membro della Flotta dei Sette unirsi ufficialmente alla ciurma di Cappello di Paglia, anche se il suo ingresso pratico a bordo della Thousand Sunny è stato rimandato per permettere al resto dei Mugiwara di fuggire dall'Imperatrice Big Mom.