Una figure di Vegeta a grandezza naturale arriva direttamente da Dragon Ball Z!

Dal Giappone arriva sul mercato una figure a grandezza naturale di Vegeta, che lo rappresenta nella sua splendida forma di Super Saiyan, risalente a Dragon Ball Z. Ovviamente si tratta di una statua enormemente costosa, ma anche di una delle più affascinanti mai prodotte. Vediamo di cosa si tratta.

Nel corso del tempo siamo stati abituati a vedere una messe incredibile di merchandise dedicato al capolavoro di Akira Toiyama, di tutti i tipi e di tutte le dimensioni immaginabili. Tuttavia, un posto d'onore spetta indubbiamente alla straordinaria figure di Vegeta che Yume MRC sta proponendo agli acquirenti, non fosse altro per il fatto che si tratta di una riproduzione uno a uno.

Stiamo parlando infatti di una statua vera e propria, che mostra il principe dei saiyan nella sua bellissima trasformazione, risalente alla saga di Cell in Dragon Ball Z, in Super Saiyan. Il prodotto misura 128 cm in larghezza, 83 cm in profondità e ben 211 cm in altezza. Se si potrebbe obbiettare che Vegeta non è mai stato così alto, considerate che è compresa anche la base e la folta chioma appuntita dello storico rivale di Goku.

Ovviamente non si tratta di un prodotto destinato al grande pubblico, e quindi ne verranno realizzati solamente 150, ognuno venduto al prezzo, sicuramente non di saldo, di 3990 dollari. Ma non è finita qui: Yume MRC propone un'ulteriore pezzo, acquistabile unitamente a quello precedente, in cui Vegeta è ritratto esclusivamente dalle spalle in su, e nella sua forma base (con tanto di visore). Il prezzo aumenta ancora, e raggiunge i 4665 dollari americani. Infatti, a seconda del volere dei fan, le due parti superiori sono intercambiabili, cosa che rende l'acquirente in grado di modificare la statua a proprio piacimento.

Qui sotto potete ammirare questo capolavoro dell'oggettistica legata a Dragon Ball Z. Che ne pensate? Vi piacerebbe possedere un Vegeta identico a come sarebbe se esistesse davvero? Sareste disposti a spendere una tale cifra per averlo? Fatecelo sapere!

Ricordiamo che il franchise sta attraversando un momento di grande fermento, con Dragon Ball Super che entrerà nel nuovo arco narrativo inedito e Dragon Ball Super: Broly che vedrà le sale cinematografiche nipponiche il prossimo 14 dicembre.