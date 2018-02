Una foto ci mostra il poster della terza stagione di My Hero Academia

L'anime di My Hero Academia sta per tornare con la sua terza stagione ad Aprile e per festeggiare, la serie ha pubblicato un nuovo poster che celebra la prossima uscita. Non solo il nuovo visual anticipa le battaglie della prossima stagione, ma stuzzica anche le aspettative dei fan su quali archi questa potrebbe coprire.

Il nuovo visual, che potete trovare in calce alla notizia, raffigura Midoriya e alcuni studenti della Classe 1-A mentre fissano alcuni dei più grandi villain dell'Unione dei Villain. Ma dal punto di vista di chi è esattamente coinvolto in questo poster, c'è una netta possibilità che la stagione andrà davvero ad adattare l'arco narrativo ricco di azione "Hideout Raid", dove una squadra di pro-eroi si fa strada nel nascondiglio dell'Unione dei Villain per salvare uno studente rapito. Se così fosse, i fan riceveranno una grande terza stagione della serie.

Sicuramente, la terza stagione della serie è destinata ad adattare l'arco "Viaggio Scolastico", che segue gli studenti della Classe 1-A in una foresta per portare il controllo dei loro Quirk ad un nuovo livello. Improvvisamente, l'Unione dei Villain attacca per rapire uno degli studenti e Midoriya e gli altri dovranno pensare rapidamente alle loro mosse per sopravvivere.

Insieme alla terza stagione della serie animata di My Hero Academia, nel 2018 verrà rilasciato anche un adattamento cinematografico. Il film tratterà una storia che non è stata vista nel manga originale con il creatore della serie, Horikoshi, che ha affermato: "Naturalmente il film sarà pieno di grandi sforzi della Classe A, il passato di quel personaggio che non è ancora stato mostrato nel manga, scene d'azione appariscenti e molto altro." Il film ha anche rivelato la sua prima key visual, che potete trovare in calce alla notizia, raffigurante un personaggio che i fan non hanno mai visto prima.