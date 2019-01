Una key visual celebra il quindicesimo anniversario di Fate/stay night

In occasione del quindicesimo anniversario del brand di Fate/stay night, Type-Moon ha inaugurato un sito promozionale, attraverso il quale è stata pubblicata una nuova key visual dedicata all'indiscussa protagonista della serie: la bella Artoria Pendragon, anche nota come Saber.

Come i fan più attenti ricorderanno, l’originale visual novel di Fate/stay night, concepita da Kinoko Nasu e illustrata da Takashi Takeuchi, venne infatti pubblicata in Giappone il 30 gennaio 2004 su PC, approdando nel 2007 su PlayStation 2 e successivamente anche su PS Vita, iOS e Android. Ormai conosciuto e apprezzato in tutto il globo, il franchise deve però parte della propria notorietà alla trasposizione animata che lo Studio DEEN (Gravitation, Vampire Knight) e il Fate Project realizzarono nel 2006.



Mentre questa adattava una storia perlopiù originale, negli ultimi anni il franchise di Fate ha assistito all’esordio di Fate/stay night: Unlimited Blade Works, ossia una serie animata basata sulla seconda route del gioco, nonché sulla serie di film cinematografici intitolata Fate/stay night: Heaven's Feel, basata invece sulla terza route.

Esistono inoltre svariati anime, romanzi, manga e videogiochi spin-off della serie, come ad esempio Fate/Extella e Fate/Grand Order, che tuttavia non vengono considerati canonici.

Composto da 24 episodi, l’anime originale di Fate/stay night risulta tuttora inedito nel nostro paese. I progetti intitolati Fate/stay night: Unlimited Blade Works e Fate/stay night: Heaven's Feel, invece, sono stati licenziati in Italia da Dynit.