Una lunga serie di artwork celebra il ventesimo anniversario di One Piece!

Dal momento che la serie di One Piece ha compiuto ormai vent’anni,ha realizzato una lunga serie di artwork commemorativi, i quali presentano i personaggi più amati del brand con degli eleganti abiti azzurri.

In attesa che approdino in rete delle scansioni di alta qualità, un utente Reddit le ha unite in una sola immagine (visionabile in calce all’articolo), permettendoci di ammirare il look di ogni singolo personaggio. Oltre ai componenti ufficiali della ciurma protagonista, la produzione ha voluto coinvolgere nei festeggiamenti anche Ace, Sabo, Boa Hancock, Shanks, Reiju, Trafalgar Law, le splendide Perona e Vivi, e persino qualche storico nemico di Luffy.



Curiosamente, pare che i fan siano rimasti sorpresi dalla mancata inclusione di personaggi importanti come Jinbe o la recente alleata Carrot, i quali, sempre secondo lo zoccolo duro degli appassionati di One Piece, avrebbero meritato di stare al posto occupato da Kidd e Cavendish.



Quale fra i tanti artwork realizzati per l’occasione è il vostro preferito?