Una mostra porta a Shibuya l'ufficio di Reigen da Mob Pyscho 100

Nelle scorse è arrivata l'ufficialità dell'apertura nel mese di febbraio di una mostra che punta a fornire un'esperienza unica ai fan di Mob Pyscho 100. In particolare si svolgerà a Shibuya e porterà nel mondo reale l'Agenzia gestita dall'inimitabile Arataka Reigen.

Mob Pyscho 100 sta vedendo pubblicati gli episodi della sua seconda stagione, tanto attesa dai fan, che hanno portato di nuovo al culmine la popolarità della serie. L'amore degli appassionati non era di certo mancato, e nemmeno l'attenzione per l'opera, ma le nuove avventure animate hanno sicuramente contribuito a fare arrivare ancora una volta la fama di Mob al grande pubblico.

Forse è proprio per questo che Parco ha deciso di portare al pubblico giapponese un evento che cerchi di incrementare l'onda mediatica sopracitata. Stiamo parlando di una mostra che si svolgerà in quel di Shibuya alla Gallery X, e che si premurerà di ricostruire per i fan l'Agenzia che si occupa del paranormale gestita dal nostro Arataka Reigen nel mondo reale.

L'istallazione andrà a fornire una perfetta riproduzione della scrivania del mentore e capo di Mob, esattamente come siamo abituata a vederla nel suo ufficio, con il suo terminale che sarà provvisto di un display interattivo in cui gli avventori appassionati del franchise creato da ONE potranno andare a sentire voci, suoni e visionare immagini e filmati relativi alla trasposizione.

Il character designer del prodotto, Yoshimichi Kameda, ha disegnato la key visual dell'esibizione e le sue opere saranno utilizzate anche per produrre del merchandise esclusivo per la mostra in questione. I biglietti costeranno solo 300 yen, e saranno forniti con l'accompagnamento di un sacchetto di semi di broccoli, un simpatico riferimento al pagamento che proprio l'incorreggibile Reigen ha riconosciuto al povero Mob dopo le sue gesta nel corso dell'arco narrativo della Leggenda Urbana.

Infine, le date entro le quali sarà possibile visitare la mostra saranno quelle dal 14 febbraio al 25.

Ricordiamo che la seconda stagione di Mob Psycho 100 sta venendo trasmessa in simulcast sulla piattaforma streaming di Crunchyroll, riscuotendo grande successo, anche tra gli addetti ai lavori (come vi abbiamo raccontato per quanto riguarda gli autori di Spider-Man: Un Nuovo Universo).