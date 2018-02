Una nostalgica fan art di Dragon Ball Super ci mostra un confronto fra Goku e Jiren

Poichési concluderà ufficialmente il prossimo mese, la più recente serie di, qualche episodio fa, ha dovuto infine svelare il passato di un personaggio al centro del Torneo del Potere organizzato dai due, ispirando apparentemente la creatività dei fan...

Visionabile in calce all’articolo, la splendida fan art pubblicata dall’utente Reddit TrueSaiyanGod ci mostra invero un doppio confronto, faccia a faccia, fra Goku e Jiren il Grigio, i quali sono disegnati per l’occasione sia in versione adulta che fanciullesca. Mentre Jiren bambino indossa gli stracci con cui è apparso nel recente flashback di Dragon Ball Super, la sua versione adulta, con indosso l’uniforme ufficiale dei Pride Trooper, appare alquanto seria e imponente.



Goku bambino, invece, è disegnato con la tuta da combattimento che portava all’inizio del manga di Akira Toriyama, e per di più presenta ancora la coda tipica dei Saiyan. Accanto al bambino vi è poi la sua versione adulta, immortalata nella forma finale dell’Ultra Istinto che potremo ammirare in azione domenica 4 marzo.

Nonostante Dragon Ball Super terminerà fra tre episodi soltanto, il brand creato da Toriyama accoglierà entro la fine dell’anno corrente un nuovo film d’animazione incentrato sulla leggendaria figura di Yamoshi, il primo Super Saiyan God della storia.