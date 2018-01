Una nuova fan theory di Boruto specula sul finale della serie sequel di Naruto

Quando si tratta di anime, non è mai troppo presto per buttare giù teorie sui finali. Nel corso degli anni, il fandom ha cercato di prevedere la fine di innumerevoli show, e ora, sembra stia provando ad indovinare quello di Boruto: Naruto Next Generations

Non sorprende che il manga di Boruto sia più avanti dell'anime. Il mese scorso, la serie ha pubblicato il suo nuovo capitolo dopo un'attesa di un mese, concentrandosi molto su varie attrezzature scientifiche. Quindi, il capitolo 19 ha fatto riflettere i lettori sulla forte attenzione che Boruto: Naruto Next Generations mette sugli strumenti scientifici ninja.

Secondo una nuova teoria, i fan pensano che le ricerche del Villaggio della Foglia si ritorceranno contro Konoha a lungo andare. Fin da quando Boruto ha fatto il suo debutto, lo studio scientifico è stato sempre al centro dell'attenzione. Il Villaggio della Foglia ha monopolizzato lo studio delle armi ad alta tecnologia una volta terminata l'ultima Grande Guerra Ninja, ma c'è un nuovo gruppo là fuori che vuole questo tipo di conoscenze.

Proprio come L'Organizzazione Alba voleva i Cercoteri, il gruppo Kara vuole la conoscenza. La nuova organizzazione è interessata agli strumenti ninja e l'ultimo capitolo di Boruto lo ha dimostrato. Kara era il gruppo dietro un misterioso dirigibile, una nave dispersa e un ninja canaglia con una protesi stravagante. Il team di Boruto si è visto costretto a combattere un ninja robotico ad alta tecnologia quando si è avvicinato al dirigibile abbattuto, e a Kara ci è voluto molto per ottenere tutte le loro ricerche.

Alla fine, sono riusciti a estrarre informazioni da Katasuke, e Boruto: Naruto the Movie ha già dimostrato quanto sia pericoloso che la tecnologia dello scienziato della Foglia possa essere nelle mani sbagliate. Se Kara accresce la sua conoscenza tecnologia, allora l'organizzazione potrebbe diventare davvero potente.

Quando tutti hanno poteri così "divini", la pace diventa poco più di un sogno, e sicuramente toccherà a Boruto (e al suo strano marchio maledetto) ristabilire l'equilibrio nel mondo.