Una nuova fan-theory de L'Attacco dei Giganti potrebbe cambiare tutto se confermata!

Il mondo de L'Attacco dei Giganti è una realtà cane mangia cane.ha sottolineato più volte la natura vorace dei giganti e, ultimamente, i fan hanno imparato di più su questi ultimi, in particolare su quelli ereditari. Ora, una teoria afferma chepotrebbero avere molto in comune con il

Su Reddit, è emersa una nuova fan-theory che fa affermazioni coraggiose su Mikasa e Levi. La teoria suggerisce che gli Ackerman sopravvissuti hanno una speciale connessione con il War Hammer Titan. Se siete lettori de L'Attacco dei Giganti, allora saprete che lo speciale gigante si dice appartenga alla famiglia Tybur.

Si ritiene che il gruppo di élite trasmetta il gigante di generazione in generazione, ma le teorie sono cresciute fino a far pensare che l'eredità sia solo una finzione. Se la famiglia Tybur sta solo mantenendo l'illusione del potere, allora chi ha davvero il potere del gigante? Potrebbe essere la famiglia Ackerman?

Ora, Mentre la maggior parte degli Ackerman fu uccisa per il cosiddetto tradimento, Levi e Mikasa sopravvissero alla purga. Il manga ha rivelato che il clan Ackerman ha acquisito un potere speciale grazie ai "sottoprodotti della scienza dei giganti", ma l'argomento non è stato approfondito più di tanto, almeno fino a poco tempo fa. Il controllo della famiglia Tybur sul War Hammer Titan, infatti, è stato appena messo in discussione dalla morte di Willy, e la nuova teoria dei fan afferma che il gigante in questione sia stato effettivamente separato attraverso il clan scomparso di Mikasa e Levi.

Per ereditare un gigante speciale, il nuovo erede deve iniettarsi un siero contenente il suo fluido spinale del gigante. La scienza dei giganti avrebbe potuto permettere agli Ackerman di dividere il potere del War Hammer Titan, diluendo la sua forza tra tutto il clan. Mikasa e Levi sarebbero dunque gli unici a poter utilizzare quel potere ora, e la teoria evidenzia diversi casi che potrebbero alludere al loro status di mini-giganti.

Similmente a quanto accade a un Titan Shifters, Mikasa, quando risvegliò in tenera età la sua enorme forza, cominciò a scoppiettare di elettricità. Il momento emotivo agì da grilletto, e gli altri Titan Shifters, allo stesso modo, devono subire un tale catalizzatore per sbloccare le loro forme. Certamente, sia Levi che Mikasa, hanno un controllo superbo sui loro corpi, esattamente come gli shifters, e la loro capacità di ignorare la Coordinata li rende più potenti di un semplice gigante senza cervello.

Alcuni fan de L'Attacco dei Giganti sono disposti a credere che il War Hammer Titan sia stato diffuso in tutto il clan Ackerman per dargli potere, ma altri pensano che la scienza usata nella famiglia abbia raccolto un altro gigante. Non c'è dubbio che il clan Ackerman abbia un passato oscuro che coinvolge la razza, ma Isayama deve ancora dare una risposta chiara su come Levi o Mikasa siano stati influenzati dalla loro eredità. Ma se i due avessero davvero ereditato il War Hammer Titan, allora Marley avrebbe di che preoccuparsi.