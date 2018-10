Una nuova illustrazione di Sword Art Online: Alicization ci mostra i suoi tre protagonisti

Sul numero di dicembre della rivista nipponica Dengeki G edita da MediaWorks è stata recentemente pubblicata un’illustrazione inedita e dedicata ai tre protagonisti di Sword Art Online: Alicization, ossia la terza stagione dell’anime tratto dalla serie di light novel del noto scrittore Reki Kawahara.

Visionabile in calce all’articolo, l’illustrazione presenta sul lato destro il protagonista Kirito in compagnia dell’amico Eugeo, ovvero il ragazzo che il nostro eroe ha incontrato dopo essere tornato nel mondo virtuale noto come “Underworld”. Entrambi i giovani impugnano saldamente una spada, ma mentre Eugeo appare in possesso della cosiddetta “Spada della Rosa Blu“ (Blue Rose Sword) già comparsa in Sword Art Online: Alicization, il suo compagno di viaggio impugna una lama nera come la pece e invero somigliata alla vecchia arma che utilizzava su Aincrad.



Come saprete se avete già visto il più recente episodio della serie, i due ragazzi sono ormai partiti alla volta della capitale, dove questi sperano di trovare informazioni su Alice. Immortalata sul lato sinistro dell’immagine, la fanciulla comparsa (e subito scomparsa) nel primo episodio di Sword Art Online: Alicization sembra molto diversa da come ci era stata inizialmente presentata. Data addirittura per morta, non solo Alice è cresciuta molto, ma addirittura sembra essere diventata una determinata guerriera. Siete curiosi quanto noi di scoprire cosa le sia accaduto dopo la cattura subita quando era solo una gracile bambina indifesa?

In attesa di poter visionare il nuovo episodio di Sword Art Online: Alicization, che vi ricordiamo sarà trasmesso questo sabato sulla piattaforma di streaming gratuito (e legale) VVVVID, vi proponiamo di seguito la sinossi ufficiale della serie televisiva.

“‘Dove sono…?’



Senza nemmeno rendersene conto, Kirito si è tuffato in un mondo virtuale epico e fantastico. Con solo un torbido ricordo di quello che gli è successo prima ancora di entrare, inizia a girovagare alla ricerca di indizi. Si imbatte così in un enorme albero nero come la pece - il Gigas Cedar - dove incontra un ragazzo.



‘Mi chiamo Eugeo. Piacere di conoscerti, Kirito.’



Sebbene questi sia un residente del mondo virtuale - dunque un NPC - il ragazzo mostra la stessa gamma di emozioni che caratterizza qualsiasi essere umano. Mentre Kirito si lega a Eugeo, continua a cercare un modo per uscire da questo mondo. Nel frattempo, nel profondo rammenta un certo episodio. Ricorda le corse attraverso le montagne che era solito fare assieme a Eugeo da bambino.. Un ricordo che non dovrebbe affatto avere... E in questo ricordo, vede qualcuno diverso da Eugeo: una giovane ragazza bionda. Il suo nome è Alice. Ed è un nome che non dovrà mai essere dimenticato...”