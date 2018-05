Una protagonista di Persona 5: The Animation potrebbe diventare una modella!

Dopo aver formato il gruppo noto come “The Phantoms”, Ren Amamiya e compagni hanno deciso di continuare le loro recente attività atte a rimettere in riga gli adulti egoisti e dall’animo deviato. Scopriamo cos’accadrà nell’episodio di Persona 5: The Animation che verrà trasmesso domani sulle reti nipponiche Tokyo MX, GTV, GYT e BS11.

Esaminabili di seguito, i primi screenshot e la sinossi ufficiale del sesto episodio di Persona 5: The Animation annunciano una puntata incentrato sulla splendida studentessa Ann Takamaki, che questa settimana potrebbe diventare addirittura una modella.



Persona 5: The Animation - Episodio #6 - Il nostro prossimo obiettivo è…

Data: 12 maggio 2018

12 maggio 2018 Trama: “Ren e i suoi compagni incontrano Yusuke Kitagawa, un rinomato artista che è stato discepolo di Ichiryusai Madarame. Yusuke implora Ann di diventare la sua modella e di conseguenza confonde tutti. Durante il weekend successivo, Ren visita la mostra personale di Madarame su invito dello stesso Yusuke e inizia a sospettare che qualcosa non sia esattamente in linea con la presunta moralità esibita da Madarame.”

Cosa succederebbe se Ann accettasse l'offerta di Yusuke Kitagawa? Il neo-fondato gruppo "The Phantoms" perderà già il suo primo componente?

Tratto dall'omonimo JRPG di casa Atlus, Persona 5: The Animation è prodotto dal rinomato studio d'animazione A-1 Pictures Inc. (Valkyria Chronicles, Fairy Tail, Blue Exorcist, Sword Art Online, The Seven Deadly Sins).