Una recente teoria sostiene che Jiren di Dragon Ball Super sia il risultato di una fusione

Di tutti i personaggi finora introdotti in Dragon Ball Super , il prodeè probabilmente il più potente, e pertanto i fan disi domandano da diversi mesi come farannoe gli altri guerrieri del Settimo Universo a superare questo invalicabile ostacolo.

Tra le recenti teorie emerse in rete, una delle più interessanti è senza dubbio quella dell’utente Reddit /stagon7, il quale ha scavato nella caratterizzazione del personaggio - e nel proprio vocabolario cinese - per elaborare un’ipotesi alquanto singolare. Come spiegato dallo stesso /stagon7, il nome "Jiren" sembrerebbe significare letteralmente “molte persone”. Se ricordate, quando il Grigio sprigionò la sua forza, Lord Beerus pronunciò inorridito una frase facilmente equivocabile: “Questo è davvero il potere di un singolo individuo?”. Alla luce delle scoperte compiute da /stagon7, quelle parole potrebbero dunque suggerire che l’incredibile forza di Jiren sia il risultato di una fusione.



I fan hanno pertanto cominciato a ipotizzare che Jiren, similmente ai due Namecciani del Sesto Universo, sia il frutto di una fusione di massa fra individui appartenenti alla stessa razza: anziché assimilare un centinaio di guerrieri, il Pride Trooper potrebbe tuttavia essersi fuso con la sua intera specie, dando vita alla leggenda del “mortale che nemmeno un Dio della Distruzione può sconfiggere”.



Dal momento che il guerriero ha deciso di partecipare e vincere il Torneo del Potere solo per potere esprimere un desiderio al Dio Drago (come rivelato nella trasposizione cartacea di Dragon Ball Super affidata al sensei Toyotaro), i fan hanno suggerito che il Pride Trooper potrebbe chiedere alla divinità di sciogliere la fusione, “resuscitando” la sua intera specie.

Voi cosa ne pensate? Trovate che questa teoria sia verosimile e del tutto campata per aria? Come sempre, non esitate a farci conoscere la vostra opinione attraverso i commenti!