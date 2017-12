Una scena di Boruto: Naruto Next Generation ha ricordato ai fan un certo bacio di Naruto!

Durante il 38° episodio di Boruto: Naruto Next Generations , i fan dello show hanno quasi assistito ad un bacio fra alcuni dei personaggi più importanti della serie. Provocato da una serie di incidenti, il buffo episodio ha avuto conseguenze esilaranti...

Ora che Boruto e gli altri ninja dell’Accademia si sono diplomati, raggiungendo il grado di Genin, è arrivato il momento di dividersi in squadre di tre persone, più un maestro, come da tradizione dell'universo creato da Masashi Kishimodo. Mentre i ragazzi aspettavano l’arrivo del maestro Shino Aburame, incaricato appunto di annunciare le squadre, un brusco spintone ha fatto sì che le labbra di Boruto finissero quasi su quelle della compagna Sarada.



All’ultimo istante, tuttavia, la ragazza ha bloccato l’amico con una sonora pedata in faccia, fermando la sua minacciosa “avanzata”. La lite scaturita da questa buffa situazione ha però fatto saltare i nervi al maestro Aburame, che si è giustamente visto costretto ad urlare e richiamare all’ordine l’intera classe - similmente a quanto succedeva al maestro Iruka nella prima serie di Naruto.



Come i fan di Naruto ricorderanno, una scena molto simile era già avvenuta agli albori della serie originale, quando alcune sfortunate coincidenze provocarono un bacio diretto fra Naruto e Sasuke, suscitando l’ira delle molteplici fanciulle innamorate del giovane Uchiha. Forse anche Sasuke, in quelle circostanze, avrebbe voluto (o comunque dovuto) lasciare l’impronta della propria scarpa sul volto del biondo compagno di classe...