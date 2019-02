Una scultura di ghiaccio riproduce i protagonisti di Sword Art Online: Alicization

In Giappone, nell'ambito del settantesimo Sapporo Snow Festival, è stata scolpita una meravigliosa statua di ghiaccio che ritrae i tre protagonisti di Sword Art Online: Alicization, Kirito, Eugeo e Alice.

In questi giorni è in corso in Giappone un appuntamento chiave per tutti coloro che amano il freddo e la neve, che spesso l'accompagna. Stiamo parlando del Sapporo Snow Festival, giunto ormai alla sua settantesima edizione, un evento che è quindi entrato nelle tradizioni della città. Proprio nell'ambito di questa speciale ricorrenza, un appassionato ha prodotto una scultura fatta di ghiaccio profondamente legata al mondo dell'animazione.

Stiamo parlando in particolare di Sword Art Online: Alicization, che sta ora entrando nella sua seconda parte e che prosegue le vicende che vedono protagonisti Kirito, Eugeo e Alice nel mondo virtuale in cui il primo è rimasto intrappolato. Grazie al profilo Twitter ufficiale del franchise ed al suo post, che potete vedere riportato in calce alla presente notizia, abbiamo quindi la possibilità di ammirare la suddetta scultura, che ci mostra proprio la riproduzione dei tre personaggi sopracitati, sorridenti ed in posa come per lo scatto di una fotografia.

A quanto pare, l'autore della scultura ha impiegato un periodo di tempo di quasi un mese per rendere omaggio a Sword Art Online: Alicization, ed era quindi doveroso che lo staff della serie finisse per ringraziarlo del grande amore dimostrato per il lavoro.

Ricordiamo che Sword Art Online: Alicization è trasmesso in simulcast italiano dalla piattaforma di streaming legale VVVVID, ed è ormai giunto al suo diciottesimo episodio. Il diciannovesimo arriverà a partire dal prossimo 16 febbraio. Ecco la sinossi ufficiale fornita dal sito:

"Kirito spalanca gli occhi e la domanda che gli sale alle labbra è piuttosto familiare: “Dove mi trovo?” Come altre volte, Kirito è entrato in un mondo parallelo ma stavolta ha perso i ricordi che precedono il tanto familiare “LINK START”. Muovendosi in questo nuovo mondo arriva all’ombra di un maestoso albero dove incontra un ragazzino, Eugeo. Stranamente, Eugeo dimostra più emozioni e sensibilità di un comune NPC scatenando in Kirito ulteriori domande e ricordi sopiti…"