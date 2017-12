Una serie di spoiler su One Piece suggeriscono una svolta inattesa per Big Mom!

Questa settimana segnerà un altro passo importante per One Piece , e i fan sono ansiosi di vedere come il manga andrà avanti dopo il suo ultimo capitolo. La ciurma diè stata infatti attaccata da, che ha teso un'imboscata alla, e ora una serie di spoiler suggeriscono una svolta inaspettata.

Su Reddit, i netizen si sono riuniti dopo che diversi fan hanno postato una serie di spoiler riguardanti il prossimo capitolo di One Piece. Weekly Shonen Jump pubblicherà il nuovo capitolo oggi, ma i riassunti sembrano essere ormai trapelati.

Secondo un utente noto come Sandman, il nuovo capitolo si concentrerà sull'assalto di Big Mom alla ciurma di Cappello di Paglia. La settimana scorsa, l'Imperatrice Pirata si è fatta strada sulla nave con Zeus e Prometeo al suo fianco. La malvagia Charlotte LinLin è alla disperata ricerca di una torta nuziale che crede si trovi all'interno della Thousand Sunny, e farà tutto il necessario per trovare il dessert, anche se questo dovesse significare distruggere la nave.

Jinbe proverà a dialogare con Big Mom, informandola che l'equipaggio non ha una torta, ma quest'ultima non sarà incline ad ascoltare. Il sommario continua dicendo che Big Mom combatterà uno contro uno con Jinbe, Nami e persino Chopper prima che venga respinta. L'Imperatrice sembra aver perso tutto il suo ingegno ora che si è assottigliata, e i fan pensano che la trasformazione non le darà più forza ma la indebolirà. Big Mom ha davvero bisogno di una torta al più presto.

Il nuovo capitolo di One Piece uscirà oggi in Giappone.