Una simpatica fan art in stile Marvel annuncia un nuovo combattimento fra Goku e Jiren!

Il rematch fra Jiren il Grigio è senza dubbio uno dei momenti più attesi dell’attuale arco narrativo di Dragon Ball Super , pertanto un fan ha realizzato una simpatica fan art che, imitando le copertine classiche dei fumetti, anticipa la rivincita del Saiyan.

Visionabile in calce all’articolo, l’immagine ideata dall’utente Reddit worldsofpivot ci mostra infatti come apparirebbe l’imminente zuffa fra i due lottatori su un’improbabile copertina del fumetto Amazing Spider-Man, qui opportunamente rinominato “The Instinctive Goku”. Il disegno vede un opprimente Jiren scrutare dall’alto il nostro Goku in modalità Ultra Istinto, e un simpatico cartello domanda se il nuovo potere del Saiyan basterà a garantirgli la vittoria sul Pride Trooper.



lo scenario anticipato dalla buffa copertina risulta invero abbastanza realistico. Già dal prossimo episodio della serie, Jiren dovrà vedersela sia con Goku che Vegeta, il quale - secondo gli spoiler - subirà una brusca sconfitta e rimarrà persino ferito. Proprio in quel momento, Goku si trasformerà in Super Saiyan Blue Full Power e cercherà di ribaltare le sorti del combattimento.



Gohan, C-17 ed il perfido Freezer, intanto, dovranno invece fare i conti con il veloce Dyspo e soprattutto con Toppo, che nel corso dei prossimi episodi diverrà a tutti gli effetti un Dio della Distruzione. Riusciranno i nostri eroi ad avere la meglio su questo terrificante trio di avversari?