Una star NBA si presenta sul campo con delle scarpe a tema Naruto

Durante una partita ufficiale della stagione regolare di NBA, il giocatore dei Sacramento Kings Willie Cauley-Stein si è presentato sul parquet con un paio di scarpe personalizzare, raffiguranti i volti dei due protagonisti di Naruto: Naruto stesso e Sasuke.

Gli oggetti e i prodotti che possono vantare una personalizzazione a tema anime sono ovviamente un numero incalcolabile, ma a volte alcune saltano agli onori della cronaca a causa della grande esposizione mediatica di chi li usa o, in questo caso, li indossa. Durante una partita giocata nel weekend della regular season di NBA, il campionato di basket nazionale americano, con un seguito semplicemente globale, uno dei giocatori dei Sacramento Kings si è presentato con un paio di scarpe molto speciali.

Willie Cauley-Stein infatti, centro della franchigia sopracitata, ha deciso di solcare il parquet della partita contro gli Utah Jazz con delle calzature che recavano (come potete vedere nell'immagine allegata) sui lati i volti di due personaggi molto noti ai fan dell'animazione: si tratta di Naruto Uzumaki e di Sasuke Uchiha, protagonisti del manga Naruto creato da Masashi Kishimoto.

Evidentemente Willie Cauley-Stein è un fan dell'opera del mangaka, conclusasi da qualche anno e il cui universo ora sta espandendosi per merito del seguito, Boruto: Naruto Next Generations. Nonostante sia passato del tempo quindi, Naruto riesce ancora a far parlare di sé, e a raccogliere proseliti anche tra le stelle della più grande lega di pallacanestro del mondo.