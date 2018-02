Una teoria dei fan di ONE PIECE suggerisce altre possibili forme per il Gear Fourth

ha appena sbloccato una nuova fase della sua formanel manga di ONE PIECE , e i fan hanno notato qualcosa che potrebbe aver lasciato intendere il futuro del, portandoli a formulare un'interessante teoria.

La teoria dei fan afferma che Rufy potrebbe avere altre due trasformazioni Boundman in futuro, e propone anche i nomi per le due nuove trasformazioni. L'utente di Reddit CAMUNAI afferma che "Boundman concede quattro abilità (contrazione-attacco, fuga, difesa elastica e pitone) e ogni forma si specializza in una sola di queste". Tank Man ha fornito l'abilità elastica (recentemente usata contro Cracker durante l'arco di Whole Cake Island) e python (pitone) è stata recentemente rivelata come abilità della forma Snakeman.

Quindi CAMUNAI suggerisce che Rufy ha bisogno di una forma che contragga braccia e gambe e una specializzata nel volo, e suggerisce il nome "Lion-man" alla prima forma, dato che "le braccia e le gambe di Rufy sarebbero enormi e porterebbero attacchi davvero potenti. Sarebbe simile a Rufy campione (visto nell'arco di Impel Down) e Rufy Incubo (visto nell'arco di Thriller Bark), ma sarebbe lento e non potrebbe volare".

CAMUNAI suggerisce allora "Eagle-man" come nome della seconda forma, specializzata in volo e velocità. Grande mobilità, schiva facilmente gli attacchi e il suo attacco finale è una versione migliore del "red hawk". Se queste teorie dovessero rivelarsi autentiche, sarebbe un ottimo modo per mostrare quanto Rufy sia divenuto forte dal suo combattimento con Katakuri.

Sicuramente i fan di ONE PIECE lo apprezzerebbero.