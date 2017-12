Una teoria dei fan vede in Freezer il nemico finale di Dragon Ball Super!

Dal momento che il Torneo del Potere si avvicina sempre più alla conclusione, la community dicontinua a interrogarsi sul ruolo che avrà il tiranno intergalattico Freezer nella fase finale della competizione e soprattutto nel prossimo arco narrativo del nuovo anime di

Un gruppo di utenti Reddit, ad esempio, ha elaborato una teoria secondo cui il personaggio potrebbe rivelarsi il nemico finale di tutto Dragon Ball Super, chiudendo il ciclo iniziato tanti fa durante Dragon Ball Z, dove invece fu il primo avversario importante dei Guerrieri Z. Lo stesso Dragon Ball Super, in effetti, si è sviluppato in modo che l’alieno possa finalmente vedere esaudito il proprio desiderio: diventare l’essere supremo del multiverso e ottenere la propria vendetta sui Saiyan.



Tuttavia, la teoria sembra non soddisfare una seconda schiera di fan, in quanto il personaggio di Freezer, a differenza di molti altri antagonisti storici, ha nel tempo ricevuto una caratterizzazione esemplare. Dopotutto, il suo ritorno in Dragon Ball Super (e nel film “La Resurrezione di F”) ha generato delle controversie all’interno del fandom di Toriyama, e pertanto il mangaka potrebbe anche decidere di lasciarlo nell’aldilà dopo la fine del Torneo del Potere per dare spazio a qualche nemico inedito o comunque riportare in vita un altro antagonista del passato.

E voi, quale grande nemico dello sconfinato franchise di Dragon Ball vorreste rivedere in azione nel prossimo arco narrativo di Super?