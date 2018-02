Una teoria di un fan di One Piece sembra aver colto la natura del nuovo power-up di Rufy

è pronto per il nuovo power-up. Il capitano sta ancora lavorando per migliorare il suo, maha qualcosa di speciale in serbo per. Il manga di One Piece ha rivelato che una nuova versione deldovrebbe debuttare nel prossimo capitolo, e già è emersa una teoria a riguardo.

I fan di One Piece potrebbero aver già scoperto la forma misteriosa annunciata nello scorso capitolo. Su Twitter, una teoria sta prendendo piede. La teoria in questione rimanda a un recente capitolo di One Piece e si domanda se Rufy possa aver copiato Katakuri per creare lo Snakeman. Secondo l'utente Sandman, Oda potrebbe aver seminato indizi per la nuova forma di Rufy nel capitolo 883. Il fan spiega che Katakuri ha usato un attacco che poi ha chiamato Kagami Mochi. Il termine si riferisce ad una decorazione tradizionale di Capodanno in Giappone, ma parte della frase è tradotta letteralmente come "mirror mochi".

Il "mirror mochi" è importante per la teoria. L'attacco -e la decorazione- sono chiamati così poiché la loro forma è simile a uno specchio di bronzo che gli antichi giapponesi custodivano. L'oggetto era destinato a rafforzare la fortuna, e gli studiosi del folklore affermano che la forma dello specchio mochi era basata su un serpente attorcigliato, come potete anche visionare in calce alla notizia.

Se la teoria è giusta, allora debutterà un Gear Fourth in una forma ispirata a un serpente in un mondo specchio contro un combattente mochi. Tutte queste parole chiave si allineano con la teoria e l'adorazione unica di Oda per i giochi di parole. Quasi certamente il potenziamento sarà basato sull'Haki della Percezione, e Snakeman farà il suo debutto come ultimo tentativo di Rufy di battere o di sfuggire a Katakuri. Non si sa quale tipo di potere darà al capitano, ma i fan di One Piece sono già desiderosi di vedere come l'avversario risponderà al potenziamento.