Una valanga di nuove immagini per l'episodio 2 di My Hero Academia Stagione 3

Oggi, sabato 14 aprile, vedremo l'episodio 2 della terza stagione di My Hero Academia: per l'occasione, Studio Bones ha diffuso una valanga di immagini che anticipano qualcosa sulla puntata in questione.

Nel secondo episodio di My Hero Academia Stagione 3 - o, se preferite, nell'episodio 40 dell'anime di Studio Bones - comincerà ufficialmente l'arco narrativo del Ritiro Estivo, che vedrà gli studenti impegnati nella fase dell'ultimo trimestre del primo anno alla U.A. School. La puntata si intitolerà "Wild, Wild Pussycats" e vi forniamo le anticipazioni di seguito:

My Hero Academia #40 - Wild, Wild Pussycats

Data: 14 aprile 2018

14 aprile 2018 Sinossi: in marcia verso lo chalet di montagna! Inizia la gita scolastica del Dipartimento degli Eroi! Izuku e compagni sono partiti per lo chalet in cui trascorreranno le vacanze, ma l’autobus li lascia a metà strada. Ai ragazzi viene ordinato di addentrarsi nella Foresta delle Bestie Magiche e di mettere in pratica la propria forza per raggiungere la destinazione.

Shiragaki questa settimana: L'obiettivo sono gli studenti del campo di addestramento?! Shigaraki è entrato in contatto con Izuku prima ancora che questi andasse in gira, e ha intenzione di attaccare gli studenti presso lo chalet di montagna. Quale minaccia ha in serbo per Izuku la Lega dei Villain?

