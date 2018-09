Una variant cover di Superior Octopus è stata realizzata dal fumettista Giuseppe Camuncoli

Durante la giornata di ieri, la Casa delle Idee ha annunciato che la copertina variant di Superior Octopus #1 (che uscirà in Nord America il prossimo 3 ottobre) porterà la firma del fumettista italiano Giuseppe Camuncoli, anche noto col soprannome Cammo.

Visionabile in calce all’articolo, la copertina vede Octopus ergersi in mezzo ad un manipolo di Spider-Man morti o comunque privi di sensi. Come i fan avranno certamente notato, l’illustrazione è un chiaro omaggio ad una variant cover che lo stesso Camuncoli ha realizzato nel 2013, in occasione dell’uscita di Superior Spider-Man #1. In quell'occasione, infatti, il suddetto si ergeva in mezzo a un gruppo di criminali fuori combattimento.



Di seguito vi proponiamo infine la sinossi dell’albo Marvel che verrà pubblicato la prossima settimana, il quale svela interessanti dettagli sulla trama della serie scritta da Christos Gage e disegnata dall’artista Mike Hawkthrone.



“Il Dottor Octavius ha iniziato la propria carriera come protettore di San Francisco, ma non crederete mai ai metodi che ha deciso di utilizzare. Alcune delle nuove strategie da supereroe di Otto Octavius potrebbero costringere Spider-Man a rimpiangere la decisione di lasciarlo libero, ma il buon dottore giura di essere il SUPERIOR OCTOPUS! Christos Gage (AMAZING SPIDER-MAN) e Mike Hawthorne (DEADPOOL) cambieranno il vostro modo di guardare i fumetti supereroistici.”