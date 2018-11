Uncanny X-Men, la Marvel Comics ha finalmente introdotto i nuovi cavalieri

A lungo si è discusso dei Cavalieri dell'Apocalisse, introdotto dalla Marvel Comics in una delle serie a fumetti dedicate agli X-Men nota come Uncanny X-Men. Ora però l'attenzione sembra essere focalizzata sui cosiddetti Cavalieri della Salvezza.

Al momento la situazione non promette bene e gli X-Men avranno il loro da fare per sistemare il tutto. Kitty Pryde risulta scomparsa, il potere di Uomo Multiplo - attualmente in Kansas - sembra essere fuori controllo ele città del Montana sotto sotto attacco di dinosauri.

Ciò porta Jean Gray a dividere le squadre in due gruppi. Il primo, diretto verso il Montana per affrontare gli enormi rettili, è formata rispettivamente da lei, l'Uomo Ghiaccio, X-23, Bishop e Northstar; al secondo gruppo, composto da Tempesta, Psylocke, Jubilee, Cannonball, Polaris e Nightcrawler, spetterà il compito di capire cosa è accaduto a Jamie Madrox.

Il gruppo giovane di X-men viene quindi lasciato a guardia della villa, che presto si ritrova circondata da diversi manifestanti anti-mutanti. Un generale senso di insoddisfazione si impossessa presto degli studenti, amareggiati per il trattamento riservato loro da parte dei loro docenti che li reputano ancora troppo inesperti per lasciar loro spazio di agire. Le molteplici crisi che stanno affrontando gli X-Men non sembrano scacciare via il forte desiderio dei giovani mutanti di dimostrare il loro valore.

L'arrivo di Legion, figlio del Professor X e mutante con poteri psichici di livello omega, davanti alla soglia dell'Istituto Xavier non sembra alleggerire la tensione. Gli studenti appaiono alquanto riluttanti nell'accogliere il mutante, tuttavia la presenza del gruppo di manifestanti li spinge ad accoglierlo in casa.

Il figlio di Charles sembra avere in un primo momento il pieno controllo di sè, tuttavia la notizia della partenza degli X-Men verso il Kansas avrà un effetto negativo sul mutante. La causa di tutto si rivelerà essere proprio lui che ha costretto Jamie, dopo averlo rapito, a creare innumerevoli duplicati in modo tale da ospitare le diverse personalità di Legion.

Lo scontro è inevitabile, ma gli X-Men arrivano giusto in tempo e con profondo dispiacere degli studenti smaniosi di mettere alla prova i loro poteri. Legion cercherà di avvertirli. Il suo intervento infatti sembra essere finalizzato a metterli in guardia da una imminente minaccia: i quattro Cavalieri della Salvezza.

Questo gruppo è apparentemente guidato da Magneto (Cavaliere della Pace). Sotto il suo comando ci sono Blob (Cavaliere della Generosità per via delle sue dimensioni), Omega Red (Cavaliere della Vita)e l'X-Men Angelo (Cavaliere del Benessere), che recentemente era scomparso durante il combattimento contro Uomo Multiplo durante una manifestazione.

Alla fine si vede il gruppo di cavalieri fare irruzione nell'Istituto proclamandosi portatori della salvezza (immagine in calce all'articolo). È in quel momento Magneto dichiara di lavorare per un "Grande Maestro", ma il nome rimane ancora un mistero e per saperne di più dovremo aspettare il prossimo anno.