Uncanny X-Men: i mutanti vengono 'cancellati' di nuovo dall'universo Marvel

Nel numero 21 di Uncanny X-Men i mutanti vanno incontro ad sorta di cancellazione. Gli X-Men hanno già perso un numero considerevole di compagni durante il loro percorso, e l'occasione che gli si sta per parare davanti potrebbe essere quella buona per andarli a recuperare.

I mutanti sopravvissuti si ritrovano ora in un modo dominato dall'oppressione, e la Guerra dei Regni non ha fatto altro che esasperare la situazione. Ma forse gli X-Men potrebbero aver trovato un po' di pace, scopriamo come.

I restanti X-Men si dirigono verso l'Hellfire Club per confrontarsi con Emma Frost sulla cancellazione dei ricordi. Riescono a capire che li sta indirizzando poco alla volta verso tutti i pezzi del puzzle. Una volta che Hope riesce a scansionare la sua mente, la donna rivela il suo piano a tutto il team.

Il gruppo si divide in due gruppi da due, e mentre Emma insieme a una parte degli X-men lavora sulla missione, il resto dei mutanti fronteggia l'avanzata delle forze nemiche di O.N.E. I mutanti vengono sopraffatti dai soldati, e uno dei loro si avvicina ad Havok dicendo: "lascia che ti aiuti", successivamente la situazione appare poco chiara e tutti si chiedono cosa sia successo.

A questo punto Emma capisce che i mutanti non possono essere riconosciuti ed è come me se non fossero mai esistiti. Sebbene i mutanti rimangano, il mondo non ne è al corrente, il che potrebbe significare che gli X-Men avranno finalmente un po' di pace mentre cercano di capire come riportare indietro i loro amici.

Naturalmente stiamo parlando di Emma Frost e quindi questo potrebbe far parte di un piano più ampio, che potrebbe ledere gli X-Men in seguito. In entrambi in casi, sarà sicuramente interessante capire come si evolverà la situazione.



