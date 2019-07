Uncanny X-Men: nell'ultimo numero ci lasciano diversi personaggi del fumetto

La nuova serie dal titolo Uncanny X-Men ha iniziato la sua pubblicazione il 14 novembre 2018, con l'obiettivo di introdurre il futuro gruppo di mutanti che saranno protagonisti del catalogo Marvel. Nei 21 numeri abbiamo visto all'opera personaggi quali Emma Frost, Storm, Ciclope e Iceman, mentre lottano per scongiurare una loro estinzione.

Come potete leggere nel nostro riassunto di Uncanny X-Men #21, grazie alle azioni della telepate e al potere di Cerebro, ogni ricordo sui mutanti è stato cancellato dalla memoria della popolazione. Non solo, anche i poteri usati dagli X-Men risultano completamente invisibili agli occhi della gente comune. Di fronte a questi sviluppi, il gruppo dei protagonisti ha creduto di aver finalmente trovato un luogo in cui vivere in pace.

Purtroppo una sola persona non ha subito gli effetti dei poteri di Emma Frost: il generale Callahan. Famoso per il suoi odio nei confronti dei mutanti, il militare non perde tempo, attivando le sue Sentinelle per attaccare gli ignari avversari. Il primo a subire la furia dei robot è Havok, sacrificatosi per permettere a Ciclope di scappare. In rapida successione perdono la vita Fabien Cortez, Warlox e Jamie Madrox. Sembra tutto perduto per i protagonisti, Wolverine e Ciclope si sono già salutati per l'ultima volta, quando gli X-Men intrappolati nelle dimensioni alternative riescono a raggiungere il nostro mondo, sconfiggendo il generale Callahan. Nello scontro Cerebro viene distrutto da Scott Summer, riportando nella memoria collettiva la conoscenza dei mutanti.

Non ci resta che aspettare per scoprire le prossime novità di casa Marvel, stando alle parole di Jonathan Hickman, le future serie degli X-Men saranno molto ambiziose.