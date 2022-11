Uncle From Another World: il crossover ufficiale con Sonic the Hedgehog

I prodotti di intrattenimento classificati Isekai negli ultimi tempi fioccano in Giappone, è il caso del nuovo anime MAPPA Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill o di, appunto, Uncle from Another World.

Quest'ultima è una delle serie Isekai più strane e divertenti pubblicate fino ad oggi, con un protagonista insolitamente anziano, Ojisan, appassionato di videogiochi e in particolare di giochi SEGA.

Questo amore per il Sega Genesis e il Sega Saturn rende il suolo di Uncle From Another World terreno fertile per la collaborazione ufficiale con Sega. Più specificatamente il crossover tra i due franchise riguarda l'universo del famoso porcospino nato dal mondo videoludico: quello di Sonic The Hedgehog. Da questa particolare collaborazione è anche nato un sito web ufficiale nel quale tra le varie è presente la esilarante immagine presente in calce a questa notizia. Quanto si vede è, nello sfondo del coloratissimo mondo di Sonic, il porcospino blu e Ojisan che si sfidano in una gara di corsa. Sonic, come verosimile che sia, è in testa e tende il braccio destro verso il secondo posto che vede lo Zio di Uncle From Another World.

Negli ultimi episodi i riferimenti a Sonic the Hedgehog sono sempre più diretti, siete curiosi di scoprire quali sorprese rivelerà Uncle from Another World? Nel frattempo non perdetevi la recensione di Sonic 2, ultima incarnazione cinematografica legata alle storie della mascotte Sega.