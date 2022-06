Uncle From Another World: il prossimo anime Netflix si mette in mostra

A dominare il palco della terza giornata di Netflix Geeked Week è stato Cyberpunk Edgerunners, ma non solo. Nel corso della manifestazione, il colosso dello streaming ha presentato la prime immagini di Uncle From Another World, adattamento del manga di successo di Hotondoshindeiru.

Netflix ha offerto al pubblico una esclusiva galleria di dieci immagini di Uncle From Another World, serie anime che si aggiungerà al catalogo della piattaforma streaming a luglio, secondo dei leak. L’adattamento comincia con lo zio di Takafumi, caduto in coma 17 anni prima, che si risveglia improvvisamente. Presto, Takafumi scopre due particolarità dello zio: egli ama i videogiochi e mentre era in coma stava vivendo una vita parallela in un mondo alternativo. Al Geeked Week Netflix ha presentato anche Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the Macabre.

La serie anime in arrivo su Netflix è prodotta da AtelicPontdarc e diretta da Shigeki Kawai. Kenta Ihara scrive le sceneggiature della serie, mentre Kazuhiro Ota sta disegnando i character design. Il cast vocale giapponese comprende alcune star, come Takehito Koyasu, già vice di Dio in Le Bizzarre Avventure di JoJo e Zeke in Attack On Titan, e Jun Fukuyama, voce di Joker in Persona 5 e Lelouche in Code Geass. I due doppiatori presteranno la propria voce ai due protagonisti, lo zio e Takafumi.

Qui, alcuni dettagli sull'anime Uncle From Another World. La serie manga è stata lanciata sul sito web ComicWalker di Kadokawa nel mese di giugno 2018. Al momento, con sette volumi pubblicati, conta oltre 1,5 milioni di copie in circolazione. Nonostante questi numeri, in Italia è tuttavia ancora inedito. Seguirete l'anime al momento del suo debutto su Netflix?