Uncle From Another World rinviato per problemi di Covid: il problema dei prossimi episodi

Quando il Covid-19 ha colpito il mondo intero qualche anno fa ci sono stati tanti problemi. Ovviamente questi hanno avuto effetti anche sul mercato degli anime, con molti prodotti che sono stati rinviati. A 2 anni di distanza ci sono ancora dei problemi di questo genere, come purtroppo ha riscontrato la produzione di Uncle From Another World.

Qualche mese fa è capitato all'anime di Shikimori-san di avere problemi col Covid-19, adesso invece tocca alla new entry della stagione estiva. Il sito ufficiale di Uncle From Another World ha annunciato che l'episodio 5 verrà rimandato a causa di molte persone nello studio Atelier Pontdarc che sono stati contagiati dal Covid-19. Lo stesso vale per altri studio che collaborano nella produzione dell'anime.

Pertanto, il quinto episodio è stato rinviato al 17 agosto, mentre il sesto e il settimo episodio verranno proposti rispettivamente il 24 e il 31 agosto. Nelle due settimane di vuoto, quella del 3 e del 10 agosto, verranno proposti i primi due episodi della serie. È stato quindi sfortunato l'inizio dell'avventura dell'Isekai Ojisan a livello di anime.

Per capire di cosa si tratta, ecco alcune immagini di Uncle From Another World pubblicate prima della messa in onda dell'anime.