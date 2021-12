Uncle From Another World, svelati nuovi dettagli sull'anime

L'anime di Uncle From Another World era stato annunciato ufficialmente negli scorsi mesi. Tratto dall'omonimo manga di Hotondoshindeiru, Uncle From Another World narra le vicende di Takafumi e suo zio che si è svegliato dopo 17 anni di coma, in cui ha vissuto in un mondo dove era possibile utilizzare la magia.

Nonostante sia ancora inedito in Italia, il manga di Uncle From Another World entrò nella classifica dei migliori manga del 2019 della rivista Manga Ga Sugoi. Un bel traguardo nell'anno d'esordio su rivista, che anche opere ben più famose non sono riuscite a tagliare.

Nel sito ufficiale dell'anime di Uncle From Another World sono emersi nuovi dettagli sulla produzione dello studio Atelier Pontdarc. Oltre alla prima key visual, che potete vedere in coda all'articolo, è stata svelato l'anno d'uscita dell'anime, ovvero il 2022. Inoltre, è stato annunciato il cast ufficiale del doppiaggio.

A doppiare lo zio protagonista dell'opera sarà Takehito Koyasu, mentre Takafumi verrà doppiato da Jun Fukuyama. Altri doppiatori che prenderanno parte all'anime sono Mikako Komatsu, Haruka Tomatsu, Aoi Yuki e Aki Toyosaki. Alla direzione troviamo poi Shigeki Kawai, Kenta Ihara alla scrittura dei dialoghi e Kazuhiro Ota al character design.

Uncle From Another World potrebbe quindi essere l'anime comedy sorpresa del 2022, a fianco al ben più noto Spy x Family.