Uncle From Another World sta per tornare: ecco la data di ripresa dell'anime

Uncle From Another World è una delle serie anime colpite dal Covid-19, negli ultimi mesi tornato a far paura all'industria giapponese. La serie sta tuttavia per riprendere da dove era stata interrotta. Ecco quando tornerà l'anime di Uncle From Another World.

La produzione dello studio Atelier Pontdarc è una delle più colpite dalla pandemia da COVID. Prima dello stop di dicembre 2022, l'anime di Uncle From Another World era già andato incontro a una pausa nell'estate del 2022. In fondo al tunnel c'è finalmente la luce.

L'episodio 13 di Uncle From Another World, la cui messa in onda era originariamente prevista per il 29 dicembre 2022, verrà trasmesso l'8 marzo 2023. Questa puntata andrà a chiudere la serie animata e per l'occasione l'emittente nipponica AT-X trasmetterà una maratona di tutte le puntate. Per quanto riguarda l'edizione home video, il terzo volume verrà messo in vendita dal 24 marzo.

Uncle From Another World ha esordito su Netflix nel luglio 2022, ma dopo sole 5 puntate era stato messo in pausa a causa del dilagare dell'epidemia tra lo staff di produzione. La messa in onda è ripresa il 6 ottobre, prima di incappare nel secondo stop che ha negato agli spettatori il gran finale. Fortunatamente è tutto passato e Uncle From Another World terminerà la sua travagliata trasmissione a inizio marzo.