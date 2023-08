Undead Unluck: annunciata la data del debutto! Arriva il trailer ufficiale

Undead Unluck è una delle nuove uscite anime più attese del programma anime dell'autunno 2023 in arrivo entro la fine dell'anno, e ora i fan sapranno quando sintonizzarsi poiché l'anime ha annunciato la sua data di uscita con un nuovo trailer che mostra più della serie e un cast esteso!

Il nuovo anime adatta il manga omonimo, scritto da Yoshifumi Tozuka, ed è stato recentemente mostrato il cast d'eccezione presente in Undead Unluck, con dei nomi conosciutissimi al pubblico.

Dopo aver precedentemente confermato la sua uscita nell'ottobre 2023, Undead Unluck ha annunciato ufficialmente che sarà presentato in anteprima il 6 ottobre in Giappone con un nuovo trailer che mostra il cast esteso che si unisce al cast precedentemente annunciato di Moeka Kishimoto nei panni di Fuuko Izumo, Yuichi Nakamura che interpreterà Andy, Natsuki Hanae come Shen e Kenji Nomura come Void.

L'avvincente trailer è disponibile al termine dell'articolo ed è evidente quanto la TMS Entertainment abbia investito in questa nuova opera tanto attesa. Undead Unluck sarà disponibile su Hulu in tutto il mondo al di fuori del Giappone e ne racconta la trama:

"Cosa succede quando una ragazza 'sfortunata' incontra un ragazzo 'non morto'? Puro caos! Stanca di uccidere inavvertitamente le persone con il suo potere speciale Sfortuna, Fuuko Izumo decide di porre fine alla propria vita, ma quando incontra Andy, un uomo che desidera ardentemente la morte ma non può morire, trova una ragione per vivere e lui trova qualcuno in grado di dargli la morte che desiderava."