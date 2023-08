Undead Unluck, confermata la data di uscita: ecco quando ci sarà la premiere

Con Black Clover, My Hero Academia e Jujutsu Kaisen sempre più vicini alla fine, Shueisha ha dato vita a una nuova generazione di hit. Pubblicato a partire dal 2020 sulle pagine del leggendrio Weekly Shonen Jump, Undead Unluck di Yoshifumi Tozuka fa parte di questa elite destinata a sconvolgere anche il mondo anime.

Dopo soli tre anni di serializzazione anche Undead Unluck si avvicina alla fine. Ma se il manga sta per dire addio ai lettori, l'adattamento animato sta invece per fare il suo debutto ufficiale. Undead Unluck è una delle produzioni più attese del palinsesto autunnale, nonché di tutto il 2023. Considerando i vari trailer che sono stati mostrati in questi mesi, quella di David Production sembra infatti una produzione che promette una qualità eccellente. Inoltre, Undead Unluck avrà un cast spettacolare, rivelato solamente nelle ultimissime ore.

Era già noto che Undead Unluck sarebbe uscito nel mese di ottobre del 2023, ma da non molto è stata confermata la data ufficiale. Secondo quanto riferito dall'insider @WSJ_manga la premiere della serie animata avrà luogo il giorno 6 ottobre. Una settimana prima, precisamente il 1° ottobre, in Giappone è stata programmata una trasmissione speciale in cui verranno mandati in onda i primi due episodi di Undead Unluck e in cui sarà possibile interagire con gli attori incaricati del doppiaggio. Al momento la serie manga conta circa 170 capitoli, abbastanza materiale da poter essere trasposto in due o tre stagioni animate.