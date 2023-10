Undead Unluck, debutta il primo episodio: qual è la reazione dei fan?

I fan su X/Twitter hanno espresso il proprio entusiasmo verso questo inizio così selvaggio e ricco di azione, che non è stato mai visto in nessun'altro anime tratto da uno shonen prima d'ora. L' animazione non è da meno ed è ricca di dettagli come solo la David Production potrebbe fare. Vi lasciamo con i tweet che hanno ricevuto più interazioni dai fan!

Vorrebbe farla finita, ma viene immediatamente salvata da Andy (o almeno, questo il nome con cui lei lo chiama), un ragazzo che, come lei, possiede un'abilità. Con il suo Undead, Andy può "non morire", anche se lo desidera molto. Per questo motivo i due decidono di farsi forza insieme fino al momento in cui non avrebbero trovato il modo di morire entrambi nel modo migliore possibile.

It hasn’t even been 3 minutes and yet here we are with a wild a start ☠️ #UNDEADUNLUCK #アンデラ pic.twitter.com/HJIc8jPwdu — 🍒Dubz🍒 (@Dubzzpain) October 6, 2023

The animation in Undead Unluck is so good, the expressions are so fun and the way they used the censor bar is so creative pic.twitter.com/0hI4Gzl2Pw — Tortoise (@Aquaregalia7) October 8, 2023