Undead Unluck: tutti i dettagli sul debutto del nuovo adattamento anime

Il manga di Undead Unluck è prossimo all'uscita del suo adattamento anime. L'opera, scritta e disegnata da Yoshifumi Tozuka, è nata nel 2020 sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha e da allora ha sempre tenuta alta l'attenzione dei suoi lettori. Ad offrire il manga in Italia è l'etichetta Planet Manga e attualmente conta 11 volumi.

Undead Unluck è una delle dieci uscite anime più attese dell'autunno di quest'anno. La serie spicca fra gli altri nuovi debutti dato lo stile accattivante e una trama originale e intrigante. Ma perché quest'opera ha così tanto successo? Ecco cosa sappiamo su quest nuova serie televisiva anime.

Undead Unluck è un'opera che mischia alla perfezione la commedia con l'azione, i due generi più popolari e amati dal pubblico. I due personaggi principali sono destinati a vivere numerose avventure nello spazio e nel tempo.

Fuuko Izumo è una ragazza di diciotto anni "sfortunata", nel vero senso della parola. La sua abilità è il suo fardello più grande: essa ha causato la morte delle persone più care attorno a lei, anche quella della sua famiglia. Per questo motivo, Fuuko sceglie di porre fine alla propria vita, ma viene salvata da un individuo altrettanto particolare.

Andy è un ragazzo che, come lei, possiede un'abilità che lo rende immortale o per meglio dire non-morto. Anche Andy vorrebbe morire ma il suo Undead non glielo permette, per questo motivo i due decidono di allearsi per procurarsi la miglior morte possibile! Ciò che non sanno è che un'organizzazione li sta intercettando per scoprire di più sui loro poteri.

L'anime debutterà ufficialmente il sei ottobre. La serie è stata animata dalla David Production, la stessa casa de Le bizzarre avventure di JoJo, Cells at Work! e Fire Force. Le aspettative dei fan sono molto alte! I colori dell'animazione, i personaggi e la storia di Undead Unluck riusciranno ad attrarre gli spettatori? Undead Unluck verrà pubblicato in esclusiva su Hulu.