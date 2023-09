Undead Unluck: disponibile la data dei nuovi episodi! Dovrete attendere

Undead Unluck sta facendo il suo debutto nell'adattamento anime come una delle uscite più attese del prossimo programma anime dell'autunno 2023 e Undead Unluck si sta preparando per la sua imminente première descrivendo in dettaglio il programma di rilascio degli episodi con un nuovo fantastico poster per l'anime!

L'anime tratto dal manga Undead Unluck di Yoshifumi Tozuka è stato annunciato per la prima volta in lavorazione la scorsa estate, e finalmente sarà presentato in anteprima il mese prossimo insieme a tutta una serie di altri importanti anime che faranno la loro tanto attesa uscita per l'autunno. Quindi i fan hanno iniziato a contare i giorni.

Undead Unluck è ormai a poche settimane dalla première dell'anime, prevista per ottobre, e l'ultimo aggiornamento dell'anime ha annunciato che resterà in giro per due serie consecutive di episodi quando l'anime sarà presentato in anteprima.

Ciò significa che, anche se non è ancora stato rivelato un numero concreto di episodi, l’anime sarà trasmesso sia nell’autunno 2023 che nell’inverno 2024. Quindi la prima stagione di Undead Unluck andrà avanti da ottobre 2023 fino a fine marzo 2024. Dai un'occhiata al poster più recente di Undead Unluck qui sotto.

Undead Unluck sarà presentato in anteprima il 6 ottobre e Hulu ha precedentemente annunciato che trasmetteranno l'anime esclusivamente in streaming al di fuori del Giappone insieme alla première iniziale di ogni nuovo episodio.

Diretto da Yuki Yase presso David Production con Unlimited Produce di TMS che si occupa della pianificazione, il cast vocale dell'anime include Moeka Kishimoto nei panni di Fuuko Izumo, Yuichi Nakamura nei panni di Andy, Natsuki Hanae nei panni di Shen, Kenji Nomura nei panni di Void, Aoi Yuki nei panni di Gina, Mariya Ise come Juiz, Rikiya Koyama come Billy, Rie Kugimiya come Tatiana, Nobuhiko Okamoto come Top, Koji Yusa come Nico e Tomokazu Sugita come Apocalisse.

Cosa succede quando una ragazza sfortunata incontra un ragazzo non morto? Caos puro! Stanca di uccidere inavvertitamente persone con la sua abilità speciale Unluck, Fuuko Izumo decide di porre fine a tutto. Ma quando lei incontra Andy, un uomo che desidera la morte ma non può morire, lei trova una ragione per vivere e lui trova qualcuno capace di dargli la morte che tanto desiderava.