Undead Unluck: disponibili nuovi dettagli sull'anime, arriva il nuovo trailer promozionale

Lo staff dell'anime televisivo tratto dal manga Undead Unluck di Yoshifumi Tozuka ha rivelato lunedì gli artisti delle sigle di apertura e di chiusura dello show in un nuovo video promozionale per l'anime. Queen Bee eseguirà la sigla di apertura "01" e Kairi Yagi eseguirà la sigla di chiusura "know me...".

La première mondiale dell'anime si terrà allo Shinjuku Piccadilly di Tokyo l'1 ottobre, prima della première televisiva prevista per il 6 ottobre. L'anime sarà presentato in anteprima su Hulu ad ottobre.

I protagonisti "sfortunata e non-mortale" Andy e Fuuko verranno rispettivamente doppiati da Yuichi Nakamura, alias il grandioso Gojo in Jujutsu Kaisen, e dalla seiyuu Moe Kahara, sono tantissimi gli altri membri del cast di Undead Unluck e sono tutti eccezionali.

Fra i personaggi principali avremo Gina Chamber, doppiata da Aoi Yuuki, voce di Diane in The Seven Deadly Sins, Tornado in One-Punch Man e Tamaki Kotatsu in Fire Force per citarne alcuni; Nico Vorgeil sarà doppiato da Kouji Yusa, voce di Gin Ichimaru in Bleach, Grayroad in The Seven Deadly Sins e Fubuki Tenjoin in Yu-Gi-Oh! GX; Apocalypse avrà la voce di Tomokazu Sugita, ossia Gintoki Sakata in Gintama, Joseph Joestar in Le bizzarre avventure di JoJo ed Escanor in The Seven Deadly Sins.

Cosa succede quando una ragazza sfortunata incontra un ragazzo non morto? Caos puro! Stanca di uccidere inavvertitamente le persone con la sua abilità speciale Sfortuna, Fuuko Izumo decide di porre fine a tutto. Ma quando incontra Andy, un uomo che desidera la morte ma non può morire, trova una ragione per vivere e lui trova qualcuno capace di dargli la morte che tanto desiderava.

L'anime riunisce lo staff principale dell'anime Fire Force e per i fan di questa nota serie sarà una goduria. Yuki Yase dirigerà l'anime presso la David Production, lo stesso de Le bizzarre avventure di JoJo. Hideyuki Morioka sta disegnando i personaggi per l'animazione mentre Kenichiro Suehiro sta componendo la musica.