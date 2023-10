Undead Unluck: disponibili le sigle di apertura e di chiusura senza crediti

Undead Unluck è destinato ad essere uno degli anime migliori dell'autunno del 2023. Il manga shonen originale realizzata da Yoshifumi Tozuka è stata una delle serie più interessanti della rivista Weekly Shonen Jump sin dal suo lancio nel 2020.

L'anime ha rilasciato le sue nuove sigle di apertura e di chiusura per celebrare la première del suo ultimo episodio. Nella prima puntata, gli spettatori hanno potuto fare la conoscenza dei personaggi principali Fuuko e Andy, assieme alle loro straordinarie abilità.

Per loro, tuttavia, non sono così strabilianti. Fuuko possiede un potere, chiamato Unluck, che rende chiunque le stia attorno così sfortunato da portarlo alla morte. Dopo aver visto i suoi genitori morire per via della sua abilità, la ragazza tenta il suicidio.

A correrle in soccorso è Andy, un ragazzo che come lei possiede un'abilità, Undead, che letteralmente non può farlo morire. Questo particolare duo troverà un modo per morire nei migliore dei modi mentre affronteranno numerose avventure insieme.

Il primo episodio ha debuttato senza opening ed ending e adesso, in vista del secondo episodio, lo staff dietro la realizzazione della serie ha rilasciato le due sigle senza la presenza di crediti. La sigla di apertura è intitolata "01" ed interpretata da Queen Bee mentre la nuova sigla finale è intitolata "Know Me..." ed eseguita da Kairi Yagi.

Cosa succede quando una ragazza sfortunata incontra un ragazzo non morto? Caos puro! Stanca di uccidere inavvertitamente persone con la sua abilità speciale Unluck, Fuuko Izumo decide di porre fine a tutto. Ma quando incontra Andy, un uomo che desidera la morte ma non può morire, lei trova una ragione per vivere e lui trova qualcuno capace di dargli la morte che tanto desiderava.